Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?
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Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?

12.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:53

Fenerbahçe'nin transferini bitirmesi an meselesi olduğu Mesut Özil, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt verdi. "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını veren Mesut'un bu tweetine, Kadıköy Belediyesi'nin hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını cevapladı.

Meust Özil, "İstanbul da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi.

Kadıköy Belediyesi de Mesut'n sözünü alıntılayarak, "O zaman Boğa'da buluşur muyuz?" paylaşımını yaptı. Bu mesaj on binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?

"FENERBAHÇE REAL MADRID GİBİ"

Almanya'daki her Türk taraftarın ülkesinden bir takımı destekleyerek büyüdüğünü kaydeden Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü." şeklinde görüş belirtti.

Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?
Haber Yorumları (3)
MS: Mesut teknik ama kız gibi yumuşak oynuyor.
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YAPMA MESUT: Mesut da biliyor aslında Türkiye nin en büyük kulubunun baska takım oldugunu . Bir fenerli olarak bu acıklamayı yersiz buldum. önce bı kendimizi aşalım sonra en buyuk oluruz
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MESUTÇUM: Tamam yaşına göre çok fazla para aldın , farkındayız. Genelde yaşı geçenlere yüksek para veren bir ülkeyiz de Real Madrid falan deme yani , ayıp oluyo :))
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