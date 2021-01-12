Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?

Fenerbahçe'nin transferini bitirmesi an meselesi olduğu Mesut Özil, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt verdi. "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını veren Mesut'un bu tweetine, Kadıköy Belediyesi'nin hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını cevapladı.

Meust Özil, "İstanbul da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi.

Kadıköy Belediyesi de Mesut'n sözünü alıntılayarak, "O zaman Boğa'da buluşur muyuz?" paylaşımını yaptı. Bu mesaj on binlerce beğeni aldı.

"FENERBAHÇE REAL MADRID GİBİ"

Almanya'daki her Türk taraftarın ülkesinden bir takımı destekleyerek büyüdüğünü kaydeden Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü." şeklinde görüş belirtti.