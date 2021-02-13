Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Fenerbahçeli Mesut Özil'in İstiklal Marşı okumaması gündem oldu. Futbolseverler, sosyal medyada yıldız futbolcunun bu davranışını eleştirdi.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla ilk kez Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer aldı.

Mesut'un, maç öncesinde İstiklal Marşı esnasındaki marşı okumaması dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcunun bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti.

EVİN OĞLU GÖNDERMESİ

O anlara ait görüntüleri paylaşan taraftarlar, milli ve yerli vurgusuyla Mesut Özil'i eleştiri yağmuruna tuttu. Öte yandan birçok futbolsever de "evin oğlu" göndermesinde bulundu.