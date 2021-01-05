Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı
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Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı

05.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:04

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. Paylaşım sonrası büyük heyecan yaşayan sarı lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcuya "gel" çağrısında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Mesut Özil geliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Özil iddialarına ilişkin, "Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" açıklamasını yapmıştı.

Haziran 2021'de Arsenal'dan ayrılması beklenen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferi konuşulurken yıldız futbolcudan sürpriz bir İstanbul paylaşımı geldi.

Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı

TARAFTARDAN MESUT'A "GEL" ÇAĞRISI

Mesut'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, Fenerbahçe taraftarının heyecanı fotoğrafın altına yapılan yorumlara yansıdı. Birçok taraftar, yıldız futbolcuya Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı
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