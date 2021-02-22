Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu
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Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu

22.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:08

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç öncesinde Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okuması Almanya'da çok konuşuldu. Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild, Mesut'un milli marş okumasını manşetlerine taşırken, "Mesut Özil, daha önce milli marş okunurken dudakları kapalı kalırdı, Göztepe maçında ilk kez milli marşa eşlik etti" dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın öncesinde Mesut Özil, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Mesut Özil'in maç öncesi verdiği bu görüntü, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Türk asıllı yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

"MESUT'UN DUDAKLARI HEP KAPALI KALIRDI"

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken "Mesut Özil, milli marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir milli marş okunurken eşlik etti" sözleri kullanıldı.

MİLLİ MARŞ NEDEN SÖYLEMİYOR?

Mesut Özil, geçmiş yıllarda Almanya Milli Takımı forması giyerken neden Alman Milli Marşı'na eşlik etmediği hakkında konuşmuştu. Bild, yıldız futbolcunun bu sözlerini tekrar hatırlattı. Mesut Özil, konuyla ilgili olarak "Milli Marş okunduğu sırada dua ediyorum. Maçı kazanmak için bana ve takım arkadaşlarıma güç ve güven verdiğine inanıyorum" demişti.

Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu

BILD: GEÇEN HAFTA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan Alman gazetesi, Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nı okumadığını ve Fatih Karagümrük maçından sonra İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için Mesut'un sosyal medyada eleştirildiğini belirtti.

Mesut Özil'in geçen günlerde Fenerbahçe tezahüratları yaptığı bir videoyu da paylaşan Bild, "Özil büyük ihtimalle pratik yapıyordu..." ifadelerini kullandı.

"İLK 5 MAÇINDA GOL KATKISI YOK"

Alman basını, ayrıca Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerini yakından takip ederken Göztepe maçı sonrası "Mesut, gol katkısında bulunmak için biraz daha bekleyecek. İlk 5 maçında gole katkı sağlayamadı" yorumları yapıldı.

(Hürriyet)

Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu
Haber Yorumları (7)
COMOLOGGO: BÖYLE OYNADIĞI SÜRECE KRALDIR MESUT :)
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EDA İZMİR: çok iyi bir futbolcu
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
HÜSMEN AĞA: Kölelik kalmadı. Futbolcular modern köle. Adam Türk fakat kariyer ve maddi durumu düşünerek Alman Milli Takımında oynuyor. Ve bu adamdan Almanlardan fazla bağıra bağıra Alman Milli Marşı okunması bekleniyor. İlk insandan bugüne ve kıyamete kadar kölelik devam edecek. Ama kılık değiştirerek.
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