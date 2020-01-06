: Mesut Özil'in gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu

06.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:33

Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra menajerlik görevine eski oyuncusu Mikel Arteta'yı getiren Arsenal'da Mesut Özil sevinci yaşanıyor.

Emery yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, eski takım arkadaşı Arteta ile birlikte yeniden doğdu.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

ESPN'in haberine göre Mesut Özil, Arteta'nın gelişinden sonra antrenmanlarda en dikkat çekici isim olarak öne çıkıyor. Yıldız futbolcu yeni hocayla beraber son üç lig maçına da ilk 11'de başlarken sergilediği performansla da geri dönüş sinyalleri vermişti.

Uzun zamandır Arsenal'dan ayrılma ihtimali gündemde olan Mesut Özil'in yükselen performansı da iddiaların sonunu getirdi. Arteta'nın Mesut Özil'e olan güveni yıldız oyuncunun Londra ekibinde kariyerine devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

31 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi 2020-21 sezonu sonunda tamamlanıyor.

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