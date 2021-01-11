Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist

Arsenal'in Al-Nasr Dubai ile yaptığı hazırlık maçında Mesut Özil, Fransız santrafor Alexander Lacazette'e harika bir asist yapıyor. Topçular Lacazette, Carl Jenkinson ve Tyreece Jonh-Jules'un golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.