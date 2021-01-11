Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist

11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:19

Arsenal'in Al-Nasr Dubai ile yaptığı hazırlık maçında Mesut Özil, Fransız santrafor Alexander Lacazette'e harika bir asist yapıyor. Topçular Lacazette, Carl Jenkinson ve Tyreece Jonh-Jules'un golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Arsenal'in Al-Nasr Dubai ile yaptığı hazırlık maçında Mesut Özil, Fransız santrafor Alexander Lacazette'e harika bir asist yapıyor. Topçular Lacazette, Carl Jenkinson ve Tyreece Jonh-Jules'un golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Mustafa Yumlu İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:25:58. #1.15#
title