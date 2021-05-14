İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Mescid-i Aksa önünde dua ettiğini gösteren Mesut Özil, Filistinli masumlara zulmeden İsrail'e çok büyük bir tepki daha gösterdi. Mesut, kendi formasını giymiş olan minik bir çocuğun işgalci askere çıkarttığı kırmızı kartı paylaştı. Mesut'un bu gönderisi dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'deki sivillere zulmünü anlamlı bir fotoğrafla kınadı. Mesut Özil formalı minik çocuğun İsrail askerine gösterdiği kırmızı kartlı fotoğraf, dakikalar içinde büyük etkileşim aldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü de Özil, işgalci İsrail'in saldırdığı Mescid-i Aksa'nın önünde dua ettiği fotoğrafı koyarak tepki gösterdi.

Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart

"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"

1 gün önce Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle.

Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı
Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:53:11. #1.14#

title