İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
Ramazan Bayramı'nın ilk günü Mescid-i Aksa önünde dua ettiğini gösteren Mesut Özil, Filistinli masumlara zulmeden İsrail'e çok büyük bir tepki daha gösterdi. Mesut, kendi formasını giymiş olan minik bir çocuğun işgalci askere çıkarttığı kırmızı kartı paylaştı. Mesut'un bu gönderisi dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'deki sivillere zulmünü anlamlı bir fotoğrafla kınadı. Mesut Özil formalı minik çocuğun İsrail askerine gösterdiği kırmızı kartlı fotoğraf, dakikalar içinde büyük etkileşim aldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü de Özil, işgalci İsrail'in saldırdığı Mescid-i Aksa'nın önünde dua ettiği fotoğrafı koyarak tepki gösterdi.
"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"
1 gün önce Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle.