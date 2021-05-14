İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Mescid-i Aksa önünde dua ettiğini gösteren Mesut Özil, Filistinli masumlara zulmeden İsrail'e çok büyük bir tepki daha gösterdi. Mesut, kendi formasını giymiş olan minik bir çocuğun işgalci askere çıkarttığı kırmızı kartı paylaştı. Mesut'un bu gönderisi dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.