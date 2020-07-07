Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki 10 milyon TL değerindeki villasının dekorasyonunda değişikliğe gitti.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin isteğini yerine getirdi.

Yaz başından bu yana villasına 700 bin TL daha harcayan yıldız futbolcu, lüks evine eşinin istediği dekorasyonu yaptırdı. Öte yandan bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.

VİLLA 10 MİLYON TL DEĞERİNDE

Mesut Özil'in, Mayıs 2019 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptırdığı 2 katlı ultra lüks villası 10 milyon TL değerinde.