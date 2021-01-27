Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz

Fenerbahçe'yle 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'e imza töreninde Galatasaraylı Arda Turan'la yeniden karşılıklı oynayacaklarını nasıl değerlendirdiği soruldu. 32 yaşındaki yıldız, "Arda çok yetenekli bir kardeşimiz. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atan Mesut Özil, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de oynarken, o dönem Atletico Madrid forması giyen Galatasaray kaptanı Arda Turan'la karşılıklı oynadığı hatırlatılan Mesut, tecrübeli oyuncuyla Süper Lig'de yeniden karşılıklı oynayacağı ve bu durumu nasıl değerlendirdiği soruldu.

"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR KARDEŞİMİZ"

Arda'nın yetenekli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Arda Turan çok iyi ve çok yetenekli bir kardeşimiz. İspanya'da karşılıklı oynadık, burada da aynı şekilde olacak. Ona da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.