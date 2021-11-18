Mesut Özil derbi ateşini yaktı! Paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

Süper Lig'in 13. haftasında zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kaderini etkileyecek zorlu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"BİZ TAKIM OLARAK ORADAN ÇIKMASINI BİLİRİZ"

Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.

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