Mesut Özil derbi ateşini yaktı! Paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı - Haberler Spor
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Mesut Özil derbi ateşini yaktı! Paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Dünyaca ünlü futbolcu yaptığı paylaşımda, "Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu sözlerine saniyeler içinde binlerce beğeni geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kaderini etkileyecek zorlu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"BİZ TAKIM OLARAK ORADAN ÇIKMASINI BİLİRİZ"

Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil derbi ateşini yaktı! Paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

Ali Gülhan
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Yorumlar (1)
Fatih :tutmayın küçük enişteyi.
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