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Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış

02.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:31

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, anlamlı bir bağışa imza attı. Özil, Kızılay'ın Ramazan Ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına toplam 713 bin TL değerindeki 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek verdi.

SURİYE VE SOMALİ'YE DE YARDIM GİTTİ

Bu bağışla Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Geçen yıl Amine Gülşe ile evlenen ve düğün yemeğini Kızılay'a bağışlayarak 16 bin kişiye yardım eden Mesut Özil'e, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış

Kaynak: İHA

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