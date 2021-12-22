Mesut Özil'den kariyer rekoru! Dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük maçında bir ilki yaşadı - Haberler Spor
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Mesut Özil'den kariyer rekoru! Dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük maçında bir ilki yaşadı

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fatih Karagümrük karşısında attığı takımına beraberliği getiren golle kariyerinde bir ilke imza attı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta dengeyi Mesut Özil'in golüyle sağlarken, yıldız futbolcu kariyer rekorunu kırdı.

3 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Mücadelede sarı-lacivertliler lehine kazanılan penaltı vuruşunda Mesut Özil, topun başına geçti ve ağları buldu. Ligde daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında da fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

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