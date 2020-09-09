Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim
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Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, rüya 11'ini belirlerken Arsenal'in ezeli Tottenham için "Kupa kazanmak istemiyorsam oraya giderim" ifadelerini kullandı.

09.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:47

Yıldız futbolcu Mesut Özil gündem olmayı sürdürüyor. Deneyimli futbolcu, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı. Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen Özil, rüya 11'ini belirleyip kendisine gelen "Seçeneğin olsa Tottenham için oynamayı mı yoksa emekli olmayı mı tercih edersin?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özil, "Kupa kazanmak istemiyorsam oraya giderim" açıklamasını yaparak Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu.

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Özil, rüya 11'inde ise Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.

İşte yıldız futbolcunun rüya 11'i: Casillas, Lahm, Ramos, Boateng, Marcelo, Xabi Alonso, Cazorla, Di Maria, Kaka, Cristiano Ronaldo, Benzema

Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim
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