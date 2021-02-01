Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı?

01.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:03
Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Mesut Özil ilk 11'de oynayacağı ilk maç merakla beklenirken Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı, konuları araştırıldı.

Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'lin sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı? Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı?

MESUT ÖZİL BU HAFTA HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçıyla kadroya gireceğini söylerken ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir" dedi.

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

MESUT ÖZİL İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Yaşar Defne Samyeli Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mehmet Topal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:22:26. #1.15#
title