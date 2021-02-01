Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Mesut Özil ilk 11'de oynayacağı ilk maç merakla beklenirken Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı, konuları araştırıldı.

Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'lin sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil ilk 11'de oynayacak mı? Mesut Özil bu hafta Hatayspor maçında oynayacak mı?

MESUT ÖZİL BU HAFTA HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçıyla kadroya gireceğini söylerken ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir" dedi.

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

MESUT ÖZİL İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.