Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı
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Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı

08.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:59

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir formaya hasret olan Mesut Özil, Arteta'nın bu kararıyla hayal kırıklığı yaşadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta, başkent temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki Mesut Özil'in yanı sıra savunma oyuncuları Sokratis Papastathopoulos ve William Saliba'yı da almadı.

MART AYINDAN BU YANA FORMA ŞANSI BULAMADI

2013 yılında 42,4 milyon sterlin bonservis bedeliyle Real Madrid'den Arsenal'a transfer olan Mesut Özil, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları (2)
YAHYA: Bizim hükümetin lideriyle poz verirsen şonucta böyle olursun :)))))))
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ADNAN HOCA: Gel Fenerbahceye. . . . . ;)
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