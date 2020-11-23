Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi
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Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi

23.11.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:11

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından oynatılmayan ve takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, kendisine ayrılık talebinde bulunan İzgiliz gazeteci Piers Morgan'a sosyal medyadan "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

Arsenal'de tartışmaların odağındaki Mesut Özil, kendisine gelen eleştiriye sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türk asıllı Alman oyuncu, Pazar günü takımının Leeds United ile olan maçından önce takımı için paylaşımda bulunarak desteğini göstermeyi ihmal etmedi.

İngiliz gazeteci Piers Morgan ise Mesut'un bu paylaşımını; "Keşke kendin ve Arsenal'in iyiliği için gitsen" yazarak alıntıladı.

MESUT'TAN TEPKİ GELDİ

Arsenal oyuncusu ise bu kez eleştirilere sessiz kalmamayı tercih etti. Mesut Özil, gazeteciye verdiği cevapta; "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

32 yaşındaki Mesut Özil, kariyerinin son dönemlerinde tartışma konusu oldu. Arsenal'den ayrılması beklenen oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi
Haber Yorumları (1)
MEHMET: Yani Özil diyorki anlasmanin son gününe kadar somuracam ilignizi. Aldiklarina bin pismanlar
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