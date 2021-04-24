Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
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Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi

Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı formasını gönderdi. Efe'nin Fenerbahçe ve Mesut Özil sevgisinden haberdar olan İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Özil'e ulaşaracak forma talep etti. Mesut da kayıtsız kalamadı.

Yaptığı yardımlarla ve çocuklara olan sevgisiyle gönülleri fetheden Mesut Özil, bir miniği daha mutlu etti. Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu Efe Şahin'e Mesut Özil'den imzalı forma gitti. İlçede yaşayan İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Mesut'a ulaşarak küçük çocuk için forma göndermesini talep etti. Bunun üzerine Mesut Özil de imzalı bir forma yolladı ve yanında da başka hediyeler gönderdi.

Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi

"OĞLUM ÇOK MUTLU OLDU"

Efe'nin babası Fatih Şahin de bu jest karşısında duygulandıklarını dile getirerek, "Oğlum sürpriz karşısında oldukça mutlu oldu. Onun mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Başta Mesut Özil olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
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