Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı

Fenerbahçe yönetimi, uzun uğraşlar sonucu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i renklerine bağlarken, bu konuda sarı-lacivertli iki futbolcunun da önemli bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı. Luiz Gustavo'nun 700 bin euro, Serdar Aziz'in ise 2 milyon TL maaşında indirim yaparak Mesut'a lisans çıkmasını sağladılar.