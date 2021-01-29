Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı
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Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı

29.01.2021 10:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:42

Fenerbahçe yönetimi, uzun uğraşlar sonucu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i renklerine bağlarken, bu konuda sarı-lacivertli iki futbolcunun da önemli bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı. Luiz Gustavo'nun 700 bin euro, Serdar Aziz'in ise 2 milyon TL maaşında indirim yaparak Mesut'a lisans çıkmasını sağladılar.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti.

Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.

GUSTAVO'NUN YENİ MAAŞI 2.5 MİLYON EURO OLDU

Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon euroya indirdiği ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacı Serdar'ın ise kazancını 10 milyondan, 8 milyon TL'ye çektiği belirtildi.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019'da 6 milyon euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilmişti.

(Sabah)

Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı
Haber Yorumları (9)
YASİN: Çocuk mu kandırıyorsunuz ya. Elden vericez desenize şuna
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COCUK KANDİRMAYİN.: Gorunusde indirim. Ama arka kapida ayni larayi geri alirlar.bankadan degil.elden.eski numara bu..
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ASLAN: fenerliler inanın siz ali koça klübü ileride açıklarla nasıl borç altına koyduğunu evet galatasaray batıyor fenerlilere göre . Ancak Fenerbahçe ölmü ve bitmiş siz bu yıl inşallah şampiyon olmazsınız ki zaten olamıyorsunuz beceriksizler takımı lakin Sizin başkan klübü iyi yüklü bir boç altına soktu.
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