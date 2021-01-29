Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı
Fenerbahçe yönetimi, uzun uğraşlar sonucu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i renklerine bağlarken, bu konuda sarı-lacivertli iki futbolcunun da önemli bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı. Luiz Gustavo'nun 700 bin euro, Serdar Aziz'in ise 2 milyon TL maaşında indirim yaparak Mesut'a lisans çıkmasını sağladılar.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti.
Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.
GUSTAVO'NUN YENİ MAAŞI 2.5 MİLYON EURO OLDU
Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon euroya indirdiği ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacı Serdar'ın ise kazancını 10 milyondan, 8 milyon TL'ye çektiği belirtildi.
Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019'da 6 milyon euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilmişti.
(Sabah)