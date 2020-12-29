Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor
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Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor

29.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:26

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Luis Suarez ve Lionel Messi'nin yeniden buluştukları nokta olmaya hazırlanıyor.

Lionel Messi ile Luis Suarez bir başka takımda yeniden buluşabilir.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.

Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.

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Messi'nin bu sezonun sonunda, Suarez'in ise 2022 yazında Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.

2020 yılında David Beckham tarafından kurulan Inter Miami'nin kadrosunda Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi önemli isimler bulunuyor.

Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor
Haber Yorumları (5)
AA: çok önemli haber çççoooooooooookkkkkkkk. . . . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ÜLKEM: Tıklama o zaman ne diye okuyup üstüne bide yorum yazıyorsun girme sayfaya es geç cacık herif
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BEŞİKTAŞIN COCUĞU METE KALKAVAN: SUAREZ VE MESSİİİİİ KASTAMONU CİDESPORUMUZA HAYIRLI OLSUN. ARDA!! ARDA!! ARDA KARDEŞLER!! MEMİKTAŞIMIN COCUĞU ARDA KARDEŞLER!! OELYY
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