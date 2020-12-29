Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Luis Suarez ve Lionel Messi'nin yeniden buluştukları nokta olmaya hazırlanıyor.

Lionel Messi ile Luis Suarez bir başka takımda yeniden buluşabilir.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.

Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.

1 YIL ARAYLA TRANSFER OLACAKLAR

Messi'nin bu sezonun sonunda, Suarez'in ise 2022 yazında Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.

2020 yılında David Beckham tarafından kurulan Inter Miami'nin kadrosunda Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi önemli isimler bulunuyor.