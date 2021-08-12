Messi transfer ücretini fan token ile alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi transfer ücretini fan token ile alacak

Messi transfer ücretini fan token ile alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.

Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.

Fransız kulübü, resmi Fan Token'ı Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak, Arjantinli yıldız oyuncuya transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek. Bu arada Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve Paris Saint-Germain'e transfer söylentilerinin çıktığı an PSG Fan Token fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. Yükseliş trendinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor
Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor
Messi kariyerini PSG'de sürdürecek
Messi kariyerini PSG'de sürdürecek
Son dakika haberleri: Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Son dakika haberleri: Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Messi transfer ücretini fan token ile alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:38:02. #1.15#

title