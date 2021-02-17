Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu
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Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu

17.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:13

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain karşısında rakip ağları havalandıran Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 17 yıl üst üste Devler Ligi'nde gol atarak Real Madrid efsanesi Raul'ün rekorunu egale etti.

Mücadelenin 27. dakikasında penaltıdan rakip ağları havalandırmayı başaran Messi, 2005-2021 yılları olmak üzere 17 yıl aralıksız Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu böylece, Real Madrid'in efsane golcüsü Raul Gonzalez'in rekoruna ortak oldu.

İKİ TAKIMLA REKORU KIRMIŞTI

2015 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran İspanyol golcü, Real Madrid ve Schalke 04 takımlarında olmak üzere 1995-2011 yılları arasında bunu başarmıştı.

Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu
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