Messi'nin Rayo Vallecano Karşısında Etkili Performansı
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Messi'nin Rayo Vallecano Karşısında Etkili Performansı

28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:19

Barcelona, Copa Del Rey'de Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale çıkarken, kırmızı kart cezası sona eren Leo Messi, ağları havalandırmayı unutmadı. Gelin Messi'nin girdiği önemli pozisyonlara göz atalım.

Barcelona, Copa Del Rey'de Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale çıkarken, kırmızı kart cezası sona eren Leo Messi, ağları havalandırmayı unutmadı. Gelin Messi'nin girdiği önemli pozisyonlara göz atalım.

Messi'nin Rayo Vallecano Karşısında Etkili Performansı

Kaynak: Dugout

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