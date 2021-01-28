Messi'nin Rayo Vallecano Karşısında Etkili Performansı
28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:19
Barcelona, Copa Del Rey'de Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale çıkarken, kırmızı kart cezası sona eren Leo Messi, ağları havalandırmayı unutmadı. Gelin Messi'nin girdiği önemli pozisyonlara göz atalım.
Barcelona, Copa Del Rey'de Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale çıkarken, kırmızı kart cezası sona eren Leo Messi, ağları havalandırmayı unutmadı. Gelin Messi'nin girdiği önemli pozisyonlara göz atalım.
Kaynak: Dugout