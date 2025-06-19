Messi Inter Miami'de mi oynuyor, hangi takımda oynuyor?

Messi Inter Miami'de mi oynuyor, hangi takımda oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında Inter Miami ve Porto takımları karşı karşıya geliyor. 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlanacak olan maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Inter Miami'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde oynadığı merak konusu. Peki, Messi Inter Miami'de mi oynuyor, hangi takımda oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Inter Miami - Porto" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlafutbolseverlerle buluşuyor. Peki,Messi Inter Miami'de mi oynuyor, hangi takımda oynuyor?

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lionel Andrés Messi Major League Soccer takımlarından Inter Miami'de forma giyiyor.

INTER MİAMİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Lig : Major Futbol Ligi

Temsil ettiği yer: Miami, Florida, ABD

Sahipler : David Beckham, Jorge Mas, Jose R. Mas

Club Internacional de Fútbol Miami, İngilizce olarak Inter Miami CF veya sadece Inter Miami olarak bilinen, Miami metropol bölgesinde bulunan bir Amerikan profesyonel futbol kulübüdür. Takım, 2020 sezonunda eski Lockhart Stadyumu'nun bulunduğu Inter Miami CF Stadyumu'nda, Major League Soccer'da (MLS) oynamaya başladı. Inter Miami'nin ilk MLS maçı 1 Mart 2020'de Los Angeles FC'ye deplasmanda oynandı ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlandı. 2023'te Lionel Messi'yi transfer ederek dünya çapında yankı uyandırdı. 19 Ağustos 2023 tarihinde Nashville SC takımını mağlup ederek MLS Leagues Cup'ı kazanıp tarihlerindeki ilk kupalarını aldılar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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