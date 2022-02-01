Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
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Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda boyun eğdi. Messi ilk 10 numaralı formayı giydi, PSG kupada üç yıl sonra sonra ilk kez maç kaybetti.
Psg, Fransa Kupası son 8 turu maçında Nice'i konuk etti. Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ( Psg ), normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda 6-5 yenilerek kupadan elendi.
Bu sezonun yükselen takımlarından Nice, Messi'nin 90 dakika forma giydiği maçta PSG ile kıran kırana mücadele verdi. Arjantinli star ise bu sezonki istikrarsız görüntüsünü devam ettirdi.
Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Penaltılarda Nice, PSG'ye 6-5 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nice, çeyrek final maçında Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.
PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında kaybetmiş oldu. Başkent ekibinde Neymar olmadığı için Lionel Messi de ilk kez bu karşılaşmada 10 numaralı formayı giydi.
Fransa Futbol Federasyonunun kurallarına göre Fransa Kupası maçlarında ilk 11'de başlayan futbolcuların, 1'den 11'e kadar olan numaralı formaları giymesi gerekiyor.