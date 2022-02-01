Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar

Psg, Fransa Kupası son 8 turu maçında Nice'i konuk etti. Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ( Psg ), normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda 6-5 yenilerek kupadan elendi.

NİCE'TEN GÖRKEMLİ DİRENİŞ

Bu sezonun yükselen takımlarından Nice, Messi'nin 90 dakika forma giydiği maçta PSG ile kıran kırana mücadele verdi. Arjantinli star ise bu sezonki istikrarsız görüntüsünü devam ettirdi.

PENALTILARDA GELDİ

Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Penaltılarda Nice, PSG'ye 6-5 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nice, çeyrek final maçında Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

İLK KEZ KAYBETTİLER

PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında kaybetmiş oldu. Başkent ekibinde Neymar olmadığı için Lionel Messi de ilk kez bu karşılaşmada 10 numaralı formayı giydi.

KURALA UYDU

Fransa Futbol Federasyonunun kurallarına göre Fransa Kupası maçlarında ilk 11'de başlayan futbolcuların, 1'den 11'e kadar olan numaralı formaları giymesi gerekiyor.