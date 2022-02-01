Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda boyun eğdi. Messi ilk 10 numaralı formayı giydi, PSG kupada üç yıl sonra sonra ilk kez maç kaybetti.

Psg, Fransa Kupası son 8 turu maçında Nice'i konuk etti. Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ( Psg ), normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda 6-5 yenilerek kupadan elendi.

Bu sezonun yükselen takımlarından Nice, Messi'nin 90 dakika forma giydiği maçta PSG ile kıran kırana mücadele verdi. Arjantinli star ise bu sezonki istikrarsız görüntüsünü devam ettirdi.

Messi ilk kez 10 numarayı giydi, PSG yıllar sonra perişan oldu! Çeyrek finali göremediler

Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Penaltılarda Nice, PSG'ye 6-5 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nice, çeyrek final maçında Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında kaybetmiş oldu. Başkent ekibinde Neymar olmadığı için Lionel Messi de ilk kez bu karşılaşmada 10 numaralı formayı giydi.

Messi ilk kez 10 numarayı giydi, PSG yıllar sonra perişan oldu! Çeyrek finali göremediler

Fransa Futbol Federasyonunun kurallarına göre Fransa Kupası maçlarında ilk 11'de başlayan futbolcuların, 1'den 11'e kadar olan numaralı formaları giymesi gerekiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi, PSG, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title