Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti
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Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti

27.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:44

Barcelona'da yıldız oyuncu Lionel Messi ile kriz yaşayan başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti. Barcelona Başkanı, bir süredir takımdaki bazı yıldızlar tarafından eleştiriliyordu.

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık talebiyle başlayan kriz, başkan Josep Maria Bartomeu'yu koltuğundan etti. İspanyol basınına göre; istifa kararı alan Bartomeu kararını kısa süre içerisinde açıklayacak.

BAZI OYUNCULAR ELEŞTİRİYORDU

Özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süredir tepki gösterdiği Bartomeu'ya, Pique başta olmak üzere birçok oyuncunun da sık sık eleştirileri bulunmaktaydı.

"VİZYONSUZ BİR YÖNETİM"

Gelecek yaz bitecek sözleşmesinin ardından ayrılacağını söyleyen Messi, "kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

"İSTİFA ETME AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ"

Bartomeu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti

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