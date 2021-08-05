Messi Barcelona'daki maaşı ne kadar, kaç milyon dolar alıyor? Messi maaşı kaç Euro, Dolar, TL? Barca'dan kesin olarak ayrıldı mı?

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen efsane futbolcu Lionel Messi, Barcelona ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı. Bunun ardından futbol severler Messi'nin maaşı ne kadardı, Barca'dan ne kadar alıyordu merak etti. İşte detaylar...

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Bunun ardından futbol severler Messi'nin maaşını merak etti. Messi kaç milyon dolar kazanıyor? Messi'nin maaşı ne kadar? Messi aylık ne kadar alıyor? Messi yıllık ne kadar alıyor? Peki, Messi Barcelona'daki maaşı ne kadar, kaç milyon dolar alıyor? Messi kaç yaşında? Barca'dan kesin olarak ayrıldı mı?

MESSİ'NİN MAAŞI NE KADAR?

Messi'nin 2021 bu yılki maaşı 71 milyon Euro 'dur. TL'ye çevirirsek güncel kur ile Messi'nin maaşı 717.419.872,75 Türk Lirası'dır.

Messi maaşı Euro : 71 milyon Euro

71 milyon Euro Messi maaşı TL : 717.419.872,75 Türk Lirası

717.419.872,75 Türk Lirası Messi maaşı Dolar : 84.039.150,00 Dolar

MESSİ DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU!

Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla, 2020 yılının en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes'in yayımladığı 'Dünyanın En Yüksek Ücretli Futbol Oyuncuları 2020' listesinde, FC Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Messi'yi, Juventus FC'de forma giyen Cristiano Ronaldo 117 milyon dolarla ikinci sırada takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 96 milyon dolarla Paris Saint-Germain FC'de forma giyen Neymar yer aldı. Dördüncü sırada ise ilk 10'da bulunan en genç oyuncu olduğu ifade edilen yine Paris Saint-Germain oyuncusu Kylian Mbappe 42 milyon dolarla yer aldı.

MESSİ NEDEN SÖZLEŞME İMZALAMADI? BARCELONA'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir" ifadeleri kullanıldı.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Lionel Messi'nin Barca ile sözleşmesi bitti. Yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.