Mesleki eğitim için üniversite sanayi işbirliği

Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki mesleki eğitimin geliştirilmesi adına BEBKA'ya proje başvurusunda bulundu.