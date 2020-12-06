Merve Çoban yeniden İstanbul BBSK'da
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Merve Çoban yeniden İstanbul BBSK'da

06.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:59
Merve Çoban yeniden İstanbul BBSK'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), milli karateci Merve Çoban ile sözleşme imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), milli karateci Merve Çoban ile sözleşme imzaladı.

Kısa bir aranın ardından yeniden İstanbul BBSK'ya dönen Merve Çoban'ın imza töreni İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kulübün altyapısından yetişen sporcunun imza törenine Başkan Fatih Keleş ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu katıldı.

2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Merve Çoban, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için kotanın içinde yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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