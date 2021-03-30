Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Mert Müldür performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Mert Müldür kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Mert Müldür performansıyla göz dolduruyor. Peki, Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1999

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Viyana,

Boy: 1,88 m

Kilo: 74 kg

Mert Müldür Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur.

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Millî takım kariyeri

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

Görsel: mert.m99

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 23:05:46. #1.16#
title