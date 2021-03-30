Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Mert Müldür performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Mert Müldür kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Mert Müldür performansıyla göz dolduruyor. Peki, Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1999

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Viyana,

Boy: 1,88 m

Kilo: 74 kg

Mert Müldür Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur.

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Millî takım kariyeri

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

Görsel: mert.m99