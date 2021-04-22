Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi
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Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi

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Sarı-Lacivertliler'in futbolcusu Mert Hakan Yandaş, zor günleri geride bıraktıklarını söyledi ve ekledi: Yakaladığımız yükseliş, rakiplerimizi paniğe soktu. Şampiyonluk için artık çok daha iddialıyız. Artık biz değil, rakiplerimiz bizim alacağımız sonuçları takip etmeye başladı. Emre hocamızın sistemine kısa sürede adapte olduk.

Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, takımın şampiyonluk yolunda daha olumlu havada ve rakiplerin daha dezavantajlı olduğu düşüncesinde. Fanatik'in aktardığı haberde, Mert Hakan Yandaş'ın puan durumu ve takımın durumuyla ilgili kullandığı sözler geniş yer buldu.

Mert Hakan'ın o ifadeleri:

"6 MAÇI DAHA KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

"Artık biz değil, rakiplerimiz bizim alacağımız sonuçları takip etmeye başladı! Şampiyonluk için çok daha iddialı bir konuma geldik. Kalan 6 maçımızı da kazanıp hedefimize ulaşacağız. Buna olan inancım iyice arttı

"RAKİPLERİ PANİĞE SOKTUK"

Birlikte hareket etmeyi başardık ve bunun yararlarını kısa sürede gördük. Bizim bu birlikteliğimiz ve yakaladığımız yükseliş, rakiplerimizin panik havasına girmesine yol açtı

"EMRE HOCANIN DOKUNUŞU"

Emre hocanın sistemine kısa sürede adapte olduk. Zor günleri geride kaldı ve kalitemizi gösterdik. Hocamızın dokunuşuyla artık çok daha iddialıyız. İnşallah hedefe ulaşacağız."

Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi
Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi
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