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Mert Hakan Yandaş: Konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum.

Mert Hakan Yandaş: Konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu
06.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:14

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu" dedi.

Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya imza atan Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada bu şekilde istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Tarifi çok zor. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum. Çubuklu formayı giymek benim için çok büyük bir onur. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu bir takımın formasını taşımak gerçekten çok büyük bir onur. Bu kulübe hizmet etmek benim için çok büyük bir ayrıcalık. Bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak eşsiz bir duygu" diye konuştu.

'EMRE AĞABEYİ HEP İDOLÜM OLARAK GÖSTERMİŞTİM'Fenerbahçe'de sportif direktör olarak kariyerine devam edecek Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını dile getiren Mert Hakan, "Bundan önce oynadığım kulüplerde de sorulduğunda Emre ağabeyi hep idolüm olarak göstermiştim. Transfer sürecinde de tanışmak nasip oldu. Türk futbol tarihinin en büyük oyuncusu. Benim kendi kişisel görüşüm. Ona yakın aynı mevkilerde oynamak benim için çok büyük şans. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. O Türkiye'ye her şeyin nasıl başarılabileceğini gösterdi. Hem duruşuyla hem karakteriyle hem de futbolculuğuyla. İnşallah bizler de onlar gibi sevilen ve camiaya layık oyuncular oluruz" dedi.'EROL HOCAYLA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Erol Bulut için ise genç oyuncu, "Erol hocamızın üç senedir inanılmaz bir çıkışı var. Fenerbahçe ile özdeşleşmiş birisi. Onunla birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam. İnşallah omuz omuza birlikte savaşarak her şeyin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.'BU SÜREÇ BİRAZ SANCILI OLDU'Mert Hakan Yandaş, transfer süreci hakkında ise şunları kaydetti: "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Az önce de dediğim gibi Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. En büyük orta sahası. Onun benim hakkımdaki saha içi düşünceleri beni düşünmemeye ve direkt Fenerbahçe'yi tercih etmeme neden oldu diyebilirim. Bu işte gizli kahraman Ersen ağabeyimiz var. O da çok büyük Fenerbahçeli. Onun da hakkını vermek isterim. Yöneticilerimiz Kemal ağabey ve Selahattin ağabeye de çok teşekkür ederim. Beni bu armaya kavuşturdukları ve bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim.'İNANILMAZ BİR TASARIM'Yeni formayı çok beğendiğini vurgulayan Mert Hakan, şunları söyledi:

"Formamız inanılmaz bir tasarım olmuş. Sırtındaki ufak kanarya görseli ve son dönemlerin en güzel formalarından biri olmuş. Benimle birlikte ekranlara çıktı. Bu da büyük bir gurur. Bana layık gördükleri için çok mutluyum. Dün giymek nasip oldu. Çok heyecanlandırdı beni. O formayla inşallah bir sürü gol sevinci yapar, kupalar kazanırız. Bu süreçte Emre ağabey bana bir video klip atmıştı. O video klipteki beste benim çok hoşuma gitmişti. Benim transfer sürecime de çok uygun bir beste olduğunu düşünüyorum. O sözlerle veda etmek istiyorum; 'Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız kazanacağız!' Bundan sonra da her zaman son sözü inşallah sahada ve her yerde Fenerbahçe söyleyecek. Sevgi limit tanımaz; biz Fenerbahçeyiz!"


Kaynak: DHA

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