Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçın ardından yaptığı açıklamada Emre Kılınç ile kendisinin üzerine çok geldiklerini ve bu maçı kendilerini kurtarma maçı olarak gördüklerini söylerken, kendilerine inanmayanlara tepki gösterdi.

Sivasspor'da adı transfer dedikodularında yer alan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.

Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra yolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı.

EMRE KILINÇ: FENERBAHÇE MAÇINA ÇOK MOTİVE OLDUM

Fenerbahçe maçına motive olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki Emre Kılınç, "Haftalardır giden kötü bir sürecimiz vardı ve Fenerbahçe'yi yenmek istiyorduk, çok önemli bir şansımız vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra da sevincimi hamile olan eşime armağan ettim. Benim gol atmam önemli değil, kazanmamız önemli. Sivasspor ile maça çıkıyoruz ve bu takım için her şeyi yapmaya çalışıyoruz, bu son ana kadar da böyle devam edecek. Bu maça çok motiveydim, bu maçı kazanacağımızı hissediyordum." dedi.

HAKAN ARSLAN: FİNAL MAÇI OLARAK GÖRDÜM

Fenerbahçe maçını final olarak gördüklerini dile getiren Arslan, "Pandemi sürecinden sonra sahalara dönmek için sabırsızlanıyordum, bugüne nasip oldu. Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmaması ile beraber biz de Şampiyonlar Ligi'ni kovalamak istiyoruz. Fenerbahçe maçını final maçı olarak gördük ve kazanmak istiyorduk, kazandık. Çok iyi motive olduk. Takım arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.