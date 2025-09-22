Mert Hakan Yandaş'a neden soruşturma başlatıldı?

Kulüp tüzüğünde yer alan hükümlere göre, halen aktif sporculuk kariyeri devam eden üyelerin seçme ya da seçilme hakkını kullanması yasaklanmış durumda. Bu nedenle Yandaş'ın oy kullanması, yönetmeliklere aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturma konusu haline geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKKINDA NEDEN İNCELEME BAŞLATILDI?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın kongreye nasıl kabul edildiği ve oy kullanım süreciyle ilgili olarak hem görevlilerden hem de Yönetim Kurulu'ndan açıklama talep etti. Bu kapsamda konuya ilişkin resmi bir araştırma başlatıldı.

KULÜP TÜZÜĞÜ NEYİ İFADE EDİYOR?

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün 15/6 maddesinde, aktif spor yaşamına devam eden üyelerin seçme ve seçilme hakkı bulunmadığı açıkça belirtiliyor. Bu maddeye göre, kulübün spor branşlarında profesyonel veya amatör düzeyde yarışmalara katılan sporcuların genel kurulda oy kullanması veya aday olması yasaklanmış durumda.