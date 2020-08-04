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Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu

Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı henüz giymeden krize neden oldu. Başarılı futbolcunun aldığı iddia edilen 10 milyon TL'lik imza parası, F.Bahçe'nin görüştüğü oyuncuların da yüksek miktarda imza parası istemesine neden olurken sarı-lacivertliler, bu iddiayı yalanladı.

04.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:12

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.

KULÜBÜN BÖYLE BİR MADDİ İMKANI YOK

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edilse de sarı- lacivertli yönetim bunu kesin bir dille yalanladı. Kulübün böyle bir maddi imkanının olmadığı vurgulandı.

BEKLENTİLER BÜYÜK OLDU

Ancak transfer dönemindeki bu iddialar yönetimin karşısına tekrar çıktı. 10 milyon liralık imza parası iddiası, transfer görüşmesi yapılan diğer isimlerin mali açıdan beklentilerini yükseltti. Yerli ve yabancı sözleşmesi biten oyuncular ile yapılan transfer görüşmelerinde bu iddialar sebebiyle futbolcuların imza parası beklentisi büyük oldu.

Yönetim yapılan transfer pazarlıklarında iddiaların kesinlikle doğru olmadığını anlatarak bu beklentileri aşağıya çekmeye çalışıyor.

(Milliyet)

Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu

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Haber Yorumları (2)
BLACK SEA61: Bu da zaten birçok oyuncu gibi fenerbahcede kaybolup gider..fenerbahcede oynamak sivassporda oynamaya benzemez...
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BABA VANGA: Allah sizi daha beter etsin dürüst olsaydınız galatasarayin anlaştığı bir futbolcuyu ayak oyunları ile transfer ermeseydiniz iyi olacakti
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