Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde istediğini bulamayan ve yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, rotayı Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya çevirdi.

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, rotayı bir başka yerli orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcunun yerine Kasımpaşalı Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından oluşan olumsuz havayı bu transferle bir an önce dağıtma niyetinde.

HEYECANLANDIRAN PERFORMANS

Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç gösterdiği performansıyla alkış topladı, Lacivert-beyazlı formayla 27 maça çıkan oyuncu 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Aytaç Kara

TERİM MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI

Aytaç Kara, Fatih Terim'in 2013'te A Milli Takımı yönettiği dönemde ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

Aytaç'ın Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübün küme düşmesi halinde kontratında bulunan özel madde sayesinde serbest kalacak. Kasımpaşa kümede kalması halinde de düşük bir bonservis bedeli önerilecek.

(Sabah)