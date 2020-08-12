Mersinliler su faturalarını Turkcell'den kolayca ödeyebilecek Turkcell, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği uygulama sayesinde Mersinlilere su faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor.

Turkcell, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği uygulama sayesinde Mersinlilere su faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor. Mersinliler, MESKİ faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından hızlıca ve kolaylıkla ödeyebilecek.

Turkcell, İstanbul'dan sonra Mersin'de de su faturası tahsilatına başladı. 1 Ağustos tarihinde hayata geçen uygulamayla Mersinliler, MESKİ faturalarını ödemek için banka kuyruğunda beklemek yerine, işlemlerini kentteki Turkcell mağazalarından ya da dijital satış noktalarından kolayca yapabilecek.

Turkcell'in sağladığı bu hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabileceği belirtildi. MESKİ aboneleri ödemelerini, GSM operatörünün yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabilecek.

MESKİ faturalarını 30 Eylül'e kadar GSM operatörünün mağazaları aracılığıyla ödeyen Mersinlilerin, eğer Turkcell kullanıcısıysa 1 GB internet paketi de kazanabilecekleri belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA