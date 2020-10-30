Mersin Ticaret Borsası
30.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:09
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,35
|7,50
|Fasulye (sıra)
|Kg
|8,50
|8,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,81
|4,36
|Kabak
|Kg
|4,20
|4,20
|Limon
|Kg
|2,46
|5,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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