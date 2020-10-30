Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

30.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:09
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yeşil mercimek Kg 7,35 7,50
Fasulye (sıra) Kg 8,50 8,70
Nohut (naturel) Kg 3,81 4,36
Kabak Kg 4,20 4,20
Limon Kg 2,46 5,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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