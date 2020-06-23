Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
23.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:47
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,89
|2,07
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|8,50
|Bulgur kepeği
|Kg
|1,08
|1,12
|Makarna
|Kg
|4,00
|4,00
|Bezelye (yemlik)
|Kg
|1,30
|1,60
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,45
|4,72
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|4,65
|7,45
Kaynak: AA