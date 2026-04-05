Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Diego Lugano, derbi öncesi dikkat çeken bir görüntüyle gündeme geldi. Uruguaylı futbolcunun tribündeki hali şaşkınlık yarattı.

GÖZLÜK VE BOYALI SAKALLA TANINMADI

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Lugano’nun gözlük ve boyalı sakallarıyla kamufle olduğu görüldü.

KALE ARKASINDA MAÇI TAKİP ETTİ

Erdem Akbaş’ın haberine göre Lugano, mücadeleyi kale arkası tribününden izledi. Lugano’nun bu hali sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda kullanıcıdan yorum geldi.