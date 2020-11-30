Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği
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Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği

30.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:41
Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede süt üreticileri kooperatiflerine 'süt soğutma tankı' desteği sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede süt üreticileri kooperatiflerine 'süt soğutma tankı' desteği sundu.

Çiğ sütün sağımından sonra sütün besin değerini yitirmemesi için gerekli olan soğuk zincirin sorunsuz sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından Mut ilçesinde Çamlıca Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Aydınoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 3'er tonluk, Kemenli ve Karadiken Köyleri Kalkınma Kooperatifi'ne ise 5 tonluk süt soğutma tankı verildi. Tarsus ilçesinde Süt Üreticileri Birliği, Gülnar ilçesinde ise Köseçobanlı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de 3'er tonluk süt soğutma tankı desteği aldı.

Tanklardan biri de Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne teslim edildi. Tarsus'a bağlı Alibeyli mahallesindeki çiftlikte Birlik tarafından kullanılan toplama merkezine monte edilen tank, süt üreticilerinin hizmetine sunuldu.

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Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, "Geçtiğimiz günlerde üreticilere ryegrass olarak adlandırılan kaba yem tohumu desteği sağlanmasının ardından, şimdi de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in hayata geçirdiği proje ile Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne ait toplama merkezine 3 tonluk süt soğutma tankı gönderilmiştir. Son bir ay içerisinde hem yem desteği, hem de süt tankı desteği verilmesi, bu zor günlerde bizim için büyük anlam ifade etmekte. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Vahap Seçer'e, Genel Sekreter vekilimiz sayın Olcay Tok'a, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı sayın Salim Serdar Gökçek'e ve Koordinasyon Sorumlusu sayın Ali Boltaç'a teşekkür ederim" dedi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü A. Selçuk Şahutoğlu ise, "Sütün sağımından fabrikaya ulaşımına kadar geçen zamanda, kooperatiflerin sütü soğutma işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Bu zaman içinde sütün besin kalitesinin ve içerisinde bulunan yararlı mikro organizmaların süte zarar vermemesi adına hızlı bir soğutma işleminden geçmesi gerekmekte. Bu noktada sayın Başkanımız Vahap Seçer'in direktifleri ile bu tankları kooperatiflere teslim ettik. Üreticinin ve üretimin her zaman desteklenmesi adına çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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