Mersin'de Öğrencilere 6 Bin Paket Bakliyat Dağıtılacak

Mersin'de, hem 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü'ne hem de bakliyatın yararlarına dikkati çekmek için öğrencilere 6 bin paket bakliyat ürünü dağıtılacak.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, insan sağlığı açısından önemli bir besin kaynağı olan bakliyatın, çocuklar tarafından daha çok tüketilmesini sağlamak için proje başlatıldı.

Mersin Ticaret Borsası işbirliğindeki projede, 500 gramlık paketler halinde hazırlanan 6 bin paket bakliyat ürünü ve tanıtım broşürleri, il genelindeki 9 okulda öğrencilere hediye edilecek.

Dünya Bakliyat Günü konusunda farkındalığı da amaçlayan projenin ilk dağıtım etkinliği, 11 Şubat'ta yapılacak.

Bakliyat hediyelerinin yanı sıra çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenip, bakliyat yemekleri ikram edilecek.

Kaynak: AA