Mersin'de kestanenin hasadına başlandı
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Ekonomi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.
Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Teke'nin 8 yıl önce ektiği kestane ağaçlarından ilk hasat yapıldı.
Teke, gazetecilere 2 dönümlük bahçesine deneme amaçlı 60 kestane ağacı diktiğini söyledi.
Kuraklığa dayanıklı olan kestaneden bu yıl ilk hasadını yaptığını ifade eden Teke, kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını kaydetti.