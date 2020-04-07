Mermercilere ‘çalışanlarınıza sahip çıkın’ çağrısı
Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, üyelerine birlik olma çağrısında bulunarak, "Çalışanlarımıza sahip çıkalım, gelir kayıplarımızı onlara yansıtmayalım" dedi.
07.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:08
Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, üyelerine birlik olma çağrısında bulunarak, "Çalışanlarımıza sahip çıkalım, gelir kayıplarımızı onlara yansıtmayalım" dedi.
Kaynak: Dunya.com