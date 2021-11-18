Merkez'in faiz kararına 'Artık dur Erdoğan' sözleriyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi

Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"ARTIK DUR ERDOĞAN"

Bu kararın açıklanmasının hemen ardından Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.

DÜN DE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu dün de İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir araya gelmiş, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada erken seçim çağrısı yapmıştı. CHP lideri "Açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin." ifadelerini kullanmıştı.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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