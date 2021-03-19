Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti
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Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti

19.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:04

Politika faizini yüzde 19'a çıkaran Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Merkez, haftalık swapta kullanılan Türk lirası faizini de yüzde 19'a yükseltti.

MerkezBankası dün piyasaları şaşırtan bir hamle yaptı. Politika faizini 200 baz puan artıran Merkez Bankası, faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarttı. Böylece piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz artırımına gidildi.

TL SWAP FAİZİNİ DE ARTIRDI

Merkez Bankası, politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 19'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taraflı swap işlemleri mart ayı ortası itibariyle 46 milyar dolara yükselmişti.

Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti
Haber Yorumları (2)
ALİYAR: Faiz yükseltmek çözüm olmaz, sadece piyasayı ve vatandaşı zora sokar.
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ALMİR: Faiz faiz faiz helal yola devam.nasıl olacak bu kadar haramla,dünyanın haram merkezi olacak.nede olsa dünyanın en büyük beş devleti
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