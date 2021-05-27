Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi
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Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Mayıs itibarıyla 473 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 393 milyon dolar azalışla 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 49 milyar 591 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 866 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 866 milyon dolar artarak 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 473 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 473 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolardan 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi - Haberler Ekonomi
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