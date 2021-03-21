Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi
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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi

21.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:14

TCMB yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu'nun toplantıda birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu mesajını verdiği öğrenildi. Ayrıca Kavcıoğlu, TCMB'nin ani bir para politikası değişikliğine gitmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Naci Ağbal'ın yerine atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla bir araya geldi.

Kavcıoğlu'nun toplantıda birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu mesajını verdiği öğrenildi. Ayrıca Kavcıoğlu TCMB'nin ani bir para politikası değişikliğine gitmeyeceği mesajını verdi.

KAVCIOĞLU İLK MESAJINI TCMB'NİN İNTERNET SİTESİNDEN VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını TCMB'nin resmi internet sitesinden yapmıştı. Kavcıoğlu mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi

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