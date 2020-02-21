Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı - Şans Sohbetleri

21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:53

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi...