Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı - Şans Sohbetleri
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi.
21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:53
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com