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Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi.

21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:53
Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı - Şans Sohbetleri

Ekonomist ile gazetecisi , bu hafta Şans Sohbetleri'nde 'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi...

Kaynak: Dunya.com

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