Merkez Bankası'nın faiz kararından önce dolarda hareketlenme! Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken uluslararası tahminler faizin 100 baz puan daha indirileceği yönünde.

15 LİRAYA DAYANDI

Bu toplantı öncesi hareketlenen dolar yine tarihi zirveyi görerek 15 liraya iyice yaklaştı. Akşam saatlerinde 14,81 lira seviyesini test eden dolar, kısa süre sonra tekrar 14,76 TL'yi gördü.

GRAM ALTIN 837 LİRA OLDU

Son rekorunu 14,75 TL ile kıran dolar, saat 19:10 itibarıyla 14,75 TL seviyesinde seyrediyor. Euro 16,62 TL'den, gram altın ise 837 liradan satılıyor.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet