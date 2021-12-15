Merkez Bankası'nın faiz kararından önce dolarda hareketlenme! Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası'nın faiz kararından önce dolarda hareketlenme! Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dönemde yaşanan döviz hareketliliği sonrası milyonların gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bu toplantı öncesi dolarda hareketlenme yaşanırken kur tarihi zirve olan 14,81 lira seviyesini test etti. Dolar, kısa süre sonra 14,76 liraya düştü.

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken uluslararası tahminler faizin 100 baz puan daha indirileceği yönünde.

15 LİRAYA DAYANDI

Bu toplantı öncesi hareketlenen dolar yine tarihi zirveyi görerek 15 liraya iyice yaklaştı. Akşam saatlerinde 14,81 lira seviyesini test eden dolar, kısa süre sonra tekrar 14,76 TL'yi gördü.

GRAM ALTIN 837 LİRA OLDU

Son rekorunu 14,75 TL ile kıran dolar, saat 19:10 itibarıyla 14,75 TL seviyesinde seyrediyor. Euro 16,62 TL'den, gram altın ise 837 liradan satılıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
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Servet Uzun
Servet Uzun
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