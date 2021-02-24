Merkez Bankası TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda artışa gitti. Buna göre, Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 8'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitti.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aslan